Bordonaro, il 6 gennaio a Messina torna la festa del “U Pagghiaru”

Il 6 gennaio 2026 il villaggio di Bordonaro a Messina tornerà a ospitare la celebrazione de “U Pagghiaru”, appuntamento tradizionale che richiama ogni anno la comunità messinese in occasione dell’Epifania. La ricorrenza ruota attorno all’albero rituale dalla forma conica, realizzato con un palo di rami di castagno rivestito da fronde di acacia e decorato con ciambelle di pane e agrumi, simboli legati alla fertilità e all’abbondanza. La struttura richiama la capanna della Natività e riti arcaici connessi al ciclo della terra.

Le origini della manifestazione risalgono all’XI secolo, quando i Padri Basiliani introdussero dall’Armenia l’usanza di celebrare il Battesimo del Signore attraverso solenni cerimonie svolte sotto un grande albero a forma di capanna. Nel tempo la tradizione si è consolidata fino a essere riconosciuta e iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (R.E.I.S.). L’evento è sostenuto dal patrocinio e dal supporto dell’Amministrazione comunale di Messina.

L’assessore alle Tradizioni Popolari Enzo Caruso e l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli hanno comunicato che “il regolamento ufficiale della scalata è stato trasmesso dal parroco, padre Severino”, rendendo note le modalità di partecipazione. Le iscrizioni apriranno il 15 dicembre 2025 presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e saranno accolte quotidianamente, inclusi i festivi, dalle 16.00 alle 17.30. La chiusura è fissata al 4 gennaio 2026, senza possibilità di proroga.

Il regolamento prevede che i partecipanti siano maggiorenni, con età non superiore ai 40 anni, in possesso di idonea certificazione sportiva e dotazioni di sicurezza. È stabilito un numero massimo di 14 concorrenti e sono vietati comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza, inclusi contatti fisici volontari, l’arrampicata dall’interno della struttura e l’avvio prima del segnale ufficiale.

