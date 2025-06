“Bollita del Tonno”, Oliveri promuove patrimonio storico e identitario

Il tradizionale appuntamento de “La Bollita del Tonno” si svolgerà il 28 e 29 giugno lungo la Via del Mare, nei pressi dell’ex Tonnara. Coordinata da Eurofiere Srl e promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Iarrera, la manifestazione gode del patrocinio dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea. Tra i partner figurano WWF Italia, UniME, il Museo del Mare (MuMa), Slow Fish, Slow Food, GAC Patti, Gal Tirrenico e Cna Agroalimentare Sicilia, con la partecipazione del responsabile regionale Tindaro Germanelli.

Nata come consuetudine spontanea dei tonnaroti al rientro dalla pesca, la bollitura del tonno si trasforma in un percorso esperienziale che unisce storia, gastronomia, ambiente e cultura del mare. Le Stazioni della Storia offriranno esposizioni fotografiche, racconti orali e visite guidate al palischermo storico, mentre Il Mare, il Pesce, l’Ambiente proporrà laboratori didattici dedicati alla sostenibilità e attività per famiglie.

Il cuore dell’evento sarà la bollitura pubblica del tonno: “Il procedimento gastronomico” prenderà il via ogni sera alle ore 18, con la seconda giornata arricchita dalla presenza del Mastro Salatore Alfio Visalli, incaricato del taglio del pesce e della preparazione del condimento insieme alla Pro Loco di Oliveri. I convegni, affidati a docenti universitari e specialisti, approfondiranno temi legati alla tradizione e al futuro della piccola pesca.

Lo show cooking, previsto alle ore 20 di sabato 28 con Chef Salvo Terruso e domenica 29 con Chef Nato Micale, sarà accompagnato da prodotti territoriali quali quelli di Gaglio Vignaioli dal 1910, Azienda Buemi, Azienda Agricola “Il Maiorchino” e Azienda Pietra Zita. Dal Mare alla Tavola presenterà biodiversità, mestieri del mare e artigianato, mentre le attività di pulizia di fondali e spiagge vedranno il coinvolgimento di WWF SUB, Slow Fish Sicilia, Co.Ge.Pa e la Stazione Zoologica Anton Dohrn.

L’iniziativa mira a valorizzare l’antica Tonnara e la Mattanza, riflettendo sulla salvaguardia della memoria collettiva e sul futuro delle comunità marinare siciliane.

