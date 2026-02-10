Bollette sospese per sei mesi nelle regioni colpite dal maltempo

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Arera ha adottato un provvedimento d’urgenza che dispone la sospensione per sei mesi dei termini di pagamento delle bollette e degli avvisi di pagamento relativi a energia elettrica, gas, servizio idrico e rifiuti. La misura riguarda le utenze situate nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, incluse le aree interessate da dissesti come il comune di Niscemi, colpite dagli effetti del ciclone Harry a partire dal 18 gennaio scorso.

La decisione fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio e si applica alle forniture di famiglie e attività produttive localizzate nei Comuni danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali, come individuati dall’ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026 emanata dal capo del Dipartimento della Protezione civile .

Il provvedimento prevede inoltre la sospensione delle procedure di distacco per morosità, comprese quelle maturate prima dell’avvio della misura. Per accedere alle agevolazioni, i titolari delle utenze e delle forniture interessate dovranno presentare apposita richiesta al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026, utilizzando il modulo allegato alla delibera, che gli operatori sono tenuti a rendere disponibile sui rispettivi siti internet o tramite altro format con le medesime informazioni.

Al termine del periodo di sospensione, gli importi oggetto del rinvio dei pagamenti dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di dodici mesi. La rateizzazione avverrà senza applicazione di interessi e senza discriminazioni tra gli utenti, con l’obiettivo di consentire una ripresa graduale dei pagamenti e attenuare l’impatto economico sulle famiglie e sulle imprese coinvolte.

