Bolletta cara? Arriva il bonus acqua potabile, ecco come ottenerlo

Anche nel 2024, viene confermato il bonus acqua potabile, esteso dall’ultima manovra finanziaria. Questo incentivo non solo fornisce un vantaggio economico ma promuove anche la sostenibilità ambientale, incoraggiando il risparmio e la riduzione dell’uso di contenitori di plastica.

Per accedere al bonus, è necessario acquistare e installare sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, il tutto mirato al miglioramento della qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Le istanze possono essere presentate sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Le agevolazioni includono un credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di questi sistemi. L’importo massimo di spesa considerato per il calcolo dell’agevolazione è di 1.000 euro per immobili ad uso abitativo e 5.000 euro per immobili adibiti a attività commerciali o istituzionali.

Oltre a ridurre la tassa, il bonus elimina la necessità di acquistare acqua confezionata, garantendo un notevole risparmio annuale.

Per richiedere il bonus acqua 2024, è essenziale comunicare le spese sostenute all’Agenzia delle Entrate tra l’1 e il 28 febbraio 2024, sempre che tali spese siano state sostenute nel 2023. L’applicazione per la richiesta del bonus si trova nell’area riservata del sito dell’Agenzia, sotto la sezione “Agevolazioni”.

In alternativa, è possibile inviare la comunicazione preparata seguendo le indicazioni fornite dalla scheda informativa, previo controllo di conformità utilizzando il software fornito dall’Agenzia. Inoltre, è importante trasmettere le informazioni sugli interventi in via telematica all’Enea.

Il bonus acqua 2024 rappresenta un’opportunità per i cittadini di ottenere benefici economici e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente attraverso un uso responsabile dell’acqua potabile.

