Blocco temporaneo della SS 187 a Valderice per messa in sicurezza di un cartello pericolante

Blocco temporaneo della SS 187 a Valderice per messa in sicurezza di un cartello pericolante

La SS 187 “di Castellammare del Golfo” in Sicilia è stata temporaneamente bloccata per consentire la messa in sicurezza di un cartello pericolante all’altezza del km 6,100, a Valderice, in provincia di Trapani. Sul posto sono state presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

La sicurezza stradale è una priorità per garantire la sicurezza dei viaggiatori e la scorrevolezza del traffico. In questo caso, la decisione di bloccare temporaneamente la strada è stata presa per garantire la messa in sicurezza del cartello pericolante, evitando possibili incidenti.

Anas, l’azienda che gestisce le strade statali in Italia, e le Forze dell’Ordine hanno lavorato per garantire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile e per gestire il traffico durante la chiusura temporanea. I viaggiatori sono stati invitati a prestare attenzione alle eventuali deviazioni e a seguire le indicazioni delle Forze dell’Ordine per evitare eventuali ritardi.

Adesso la strada è stata riaperta e il traffico è nuovamente regolare. In generale è sempre importante prestare attenzione ai segnali stradali e alle eventuali segnalazioni di pericolo o chiusure stradali per garantire la sicurezza dei propri viaggi.