Blocco Superbonus: 55mila aziende edili siciliane in crisi, appello alla Regione

Il Superbonus 110% sta causando non pochi problemi in Sicilia, dove le aziende edili stanno subendo un blocco dei crediti d’imposta a causa della mancanza di liquidità delle banche. Una situazione che mette in difficoltà sia le grandi imprese edili che quelle di piccole dimensioni, rappresentate da Cna. La stima degli importi bloccati si aggira intorno ai 200 milioni di euro, ma si tratta di un dato ancora non definitivo.

Per far fronte a questa criticità , il governo regionale sarebbe pronto ad intervenire, magari attraverso Irfis, acquistando i crediti d’imposta dalle aziende. Un incontro è previsto mercoledì presso l’assessorato alle Infrastrutture tra i rappresentanti del governo e i rappresentanti di Ance Sicilia, che sta conducendo un censimento delle imprese in difficoltà e degli importi bloccati.

Il presidente di Ance Sicilia, Santo Cutrone, ha spiegato che la difficoltà riguarda non solo il settore edile, ma anche quello rappresentato da Cna, composto da molti piccoli imprenditori. Una situazione che richiede un intervento urgente da parte del governo regionale, per evitare che la crisi possa causare ulteriori danni a un settore già in difficoltà .

In sintesi, il blocco dei crediti d’imposta sta causando una crisi per le aziende edili siciliane, che chiedono aiuto al governo regionale. Un incontro è previsto per discutere del problema e trovare una soluzione che permetta di sbloccare la situazione e far ripartire il settore.