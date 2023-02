Blocco cessione credito d’imposta ed edilizia: rischio effetto boomerang per famiglie e imprese

Il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto legge che impedisce la cessione dei crediti d’imposta e lo sconto in fattura per gli incentivi fiscali legati all’edilizia. Questa decisione ha generato molte preoccupazioni tra le famiglie e le imprese siciliane, poiché potrebbe causare un effetto boomerang negativo per l’economia del settore edilizio.

La deputata di Forza Italia all’Ars, on. Bernardette Grasso, ha espresso la sua preoccupazione per le conseguenze negative che potrebbero derivare dalla decisione del Consiglio dei Ministri. In particolare, la deputata ha sottolineato che centinaia di imprese siciliane rischiano di fallire a causa dei crediti per oltre 200 milioni di euro che attualmente si trovano bloccati.

La soluzione proposta dalla deputata Grasso prevede l’acquisto dei crediti fiscali attualmente fermi dentro i cassetti fiscali da parte del governo Schifani. La deputata chiede inoltre una deroga al dettato nazionale per alleviare le sofferenze delle imprese alla canna del gas.

Alcune regioni italiane stanno già adottando questa soluzione, tutelando sia le imprese che la tenuta dei bilanci regionali, poiché i crediti fiscali sono conteggiati nel deficit della Pubblica Amministrazione. La proposta di un compromesso sembra essere la strada migliore per evitare la paralisi del settore edilizio e garantire una boccata d’ossigeno per le imprese in difficoltà .

In definitiva, la decisione del Consiglio dei Ministri di bloccare la cessione dei crediti d’imposta e lo sconto in fattura per gli incentivi fiscali legati all’edilizia potrebbe avere un effetto boomerang negativo per le famiglie e le imprese siciliane. La soluzione proposta dalla deputata Grasso sembra essere la migliore per tutelare il settore edilizio e garantire una boccata d’ossigeno alle imprese in difficoltà .