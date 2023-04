Blitz dei Carabinieri a Patti: multe per 2.000 euro e 3 denunce per violazioni al codice della strada

Carabinieri di Patti al lavoro: violazioni al Codice della Strada e denunce per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Patti hanno effettuato controlli straordinari nella zona, dedicandosi principalmente alla prevenzione dei reati predatori e a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, hanno prestato particolare attenzione alla circolazione stradale, predisponendo posti di controllo anche nelle ore notturne.

In totale, sono stati controllati più di 60 veicoli e oltre 90 persone, e sono state riscontrate diverse violazioni al Codice della Strada. In particolare, sono state contestate sanzioni per circa 2.000 euro per violazioni riguardanti il mancato uso delle cinture di sicurezza, la mancata revisione dei veicoli e la guida senza patente.

Inoltre, tre persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per aver guidato in stato di ebrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Queste condotte sono particolarmente pericolose per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

