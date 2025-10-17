Blitz dei Carabinieri a Camaro e Mangialupi: droga e armi, due arresti

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato condotto dai Carabinieri delle Compagnie di Messina Centro e Messina Sud, con il supporto del Nucleo Radiomobile, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti nelle zone più sensibili del capoluogo peloritano.

Durante l’attività, estesa a diversi quartieri cittadini, sono state arrestate due persone: un 25enne e un 53enne. Il primo è accusato di detenzione ai fini di spaccio, mentre il secondo dovrà rispondere anche del reato di detenzione di armi clandestine.

Nel quartiere di Camaro, i militari hanno fermato un’autovettura condotta dal 25enne. L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha indotto i Carabinieri a procedere con una perquisizione del veicolo, all’interno del quale sono stati trovati oltre due chilogrammi di marijuana suddivisi in tre involucri e 480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Un’ulteriore perquisizione, eseguita nel rione Mangialupi, ha portato alla scoperta, nell’abitazione del 53enne, di tre pistole semiautomatiche con matricola abrasa, circa 200 cartucce di vario calibro, 350 grammi di marijuana, 340 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga.

Le sostanze stupefacenti e le armi sono state poste sotto sequestro e saranno analizzate presso il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per gli accertamenti balistici e di laboratorio.

