Bisogna togliere alla ODV e APS il bollo auto  nei mezzi delle associazioni

Il bollo auto √® probabilmente la tassa meno amata dagli italiani.¬†Questo √® particolarmente vero in Sicilia, dove sono tenuti al pagamento anche soggetti ‚Äúrisparmiati‚ÄĚ in quasi tutte le altre regioni della penisola, in ragione della particolare attivit√† svolta: Le Onlus o associazioni non profit.

A dire il vero, circolano sul web notizie riguardo un‚Äôipotetica esenzione ma finora tutto √® rimasto immutato ed i cosiddetti¬†¬†‚Äúmezzi solidali‚ÄĚ siciliani continuano, di fatto, ad essere tassati nel prestare i loro servizi.

Questo non riguarda solo associazioni come l’Anffas; un caso da manuale è, ad esempio, la Protezione Civile che svolge a tutti gli effetti un servizio di pubblica utilità.

Anche qui la risposta non √® stata sempre univoca: nel 2016 le organizzazioni di volontariato di protezione civile erano esonerate dal pagamento della tassa di circolazione, nel 2019 invece no e non si riesce a capire la ‚Äúratio‚ÄĚ di questa inversione di rotta che va in una direzione del tutto contraria rispetto a quanto avviene nel resto d‚ÄôItalia.

Ora, riteniamo che forse sarebbe arrivato il momento, per le autorit√† preposte, di attenzionare una volta per tutte la materia e porre fine a questa incertezza chiedendosi, ci permettiamo di suggerire, se sia davvero il caso di continuare a tassare soggetti che svolgono un servizio in favore della comunit√† il pi√Ļ delle volte gratuitamente. Con la riforma del Terzo Settore, bisogna pensare che le ODV e le APS devono essere esonerati i mezzi intestati a queste associazioni.