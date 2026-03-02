Attualità

Bimba di 9 anni bloccata sulla neve salvata dalla Polizia sull’Etna

lunedì 02.03.2026 - 14:44:01
Una bambina di nove anni è stata soccorsa dalla Polizia di Stato dopo essere rimasta bloccata sulla neve, incapace di proseguire lungo la pista a causa della paura. L’episodio si è verificato sugli impianti sciistici del versante Etna Nord, a Piano Provenzana, dove la minore si trovava insieme ai genitori per trascorrere una giornata sulla neve.

Durante l’attività sugli sci, la piccola è stata improvvisamente colta dal timore di scendere, fermandosi sulla pista e rimanendo immobile per diversi minuti. I tentativi dei genitori di rassicurarla non hanno sortito effetto e la bambina non è riuscita a riprendere la discesa, rendendo necessario l’intervento degli operatori di polizia presenti nell’area.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Catania, impegnati da settimane in un servizio di vigilanza e soccorso sulle piste dell’Etna Nord, finalizzato a garantire la sicurezza di sciatori e appassionati di sport invernali. Tra loro l’agente Francesco, che ha avviato un dialogo con la bambina, riuscendo progressivamente a tranquillizzarla e a conquistarne la fiducia.

Grazie all’azione degli operatori del nucleo sciatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la situazione si è risolta senza conseguenze. Dopo aver rassicurato la minore, il poliziotto l’ha presa in braccio accompagnandola a valle in condizioni di sicurezza.

Una volta superato il momento di difficoltà, la bambina ha manifestato sollievo e gratitudine per l’assistenza ricevuta, abbracciando l’agente e chiedendo di scattare una fotografia insieme.


