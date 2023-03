Bimba di 3 anni azzannata da un pitbull: grave in ospedale

Una bambina di soli tre anni è stata azzannata da un pitbull, ieri sera, in provincia di Messina. Secondo le prime notizie giunte dalle autorità , l’attacco è avvenuto a Rodì Milici, ma in un primo momento si era ipotizzato che fosse stato a Patti. La bambina, dopo essere stata soccorsa, è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Universitario di Messina, dove è stata operata nella notte in chirurgia.

L’intervento, durato diverse ore, è stato eseguito da un’équipe medica specializzata composta da un neurochirurgo, un otorino e un oculista, che hanno dovuto affrontare i danni riportati dalla bimba alla testa e alla vertebra cervicale. Le condizioni della piccola sono ancora giudicate gravi, ma al momento sembrano in fase di stabilizzazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il pitbull che ha aggredito la bambina era di proprietà di un parente. Al momento, la Procura di Barcellona ha aperto un fascicolo d’inchiesta e delegato le forze dell’ordine per ricostruire le circostanze dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità .

