Bilancio semestrale positivo per l’Avis di Sant’Angelo di Brolo

Nel corso del primo semestre del 2026 la sezione Avis “Mario e Pietro Pintaldi” di Sant’Angelo di Brolo ha portato a termine le attività programmate, registrando un bilancio positivo nell’ambito della raccolta di sangue e delle iniziative di carattere sociale. L’associazione, presieduta da Antonino Pintaldi, ha operato con il supporto del gruppo composto da Michela Palazzolo, Mario Fasolo, Stefania Perdicucci, Antonino Pintaldi, Agostina Contenta, Tindaro Pintaldi, Gaspare Bertino e Stefania Fiorentino.

Nel periodo compreso tra gennaio e giugno sono state organizzate dodici giornate dedicate alla donazione, una delle quali svolta fuori sede. Complessivamente sono state raccolte 233 sacche di sangue, successivamente destinate agli ospedali di Patti e Sant’Agata di Militello per le necessità trasfusionali.

L’attività dell’associazione ha compreso anche 24 predonazioni e 10 controlli, finalizzati alla verifica dell’idoneità dei donatori e al monitoraggio sanitario previsto dalle procedure.

Parallelamente alle attività legate alla donazione del sangue, la sezione ha proseguito il progetto “Treccia del Sorriso”, promosso grazie alla collaborazione delle parrucchiere di Sant’Angelo di Brolo e dei comuni limitrofi. Le trecce raccolte sono state consegnate al reparto oncologico di Taormina, dove saranno utilizzate per la realizzazione di parrucche destinate ai pazienti.

Nel semestre si è inoltre consolidata la collaborazione con l’associazione SempliceMente Insieme, coordinata da Marisa Briguglio della Rete Civica della Salute. Attraverso l’adesione al progetto “Il dono quotidiano”, l’Avis ha partecipato alla raccolta di generi di prima necessità, successivamente distribuiti alle parrocchie del territorio.

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