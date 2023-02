Bilanci consolidati approvati dall’Ars, Schifani e Falcone pronti a cancellare enti inattivi

La situazione economica della Regione Siciliana sembra andare verso una stabilizzazione grazie all’approvazione dei Bilanci consolidati 2020 e 2021 da parte dell’Ars. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di mantenere gli impegni presi e garantire ai siciliani un ente con le carte in regola e le risorse a disposizione per l’interesse della collettività .

L’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, ha aggiunto che, grazie al parere positivo dei revisori, i due strumenti finanziari sono stati sottoposti all’Aula per monitorare la situazione economica di tutti gli enti che ruotano attorno alla Regione. Inoltre, l’obiettivo del governo Schifani è quello di giungere a una revisione ancora più capillare, riducendo la platea degli enti regionali inattivi.

In particolare, Falcone ha dichiarato che entro l’anno verranno cancellati almeno dieci enti sorti in passato per perseguire finalità ormai esaurite. Questa decisione rientra nell’impegno del governo di ridurre la spesa pubblica e di creare una maggiore efficienza nella gestione delle risorse.

La cancellazione degli enti inattivi potrebbe essere una soluzione per ridurre il debito della Regione Siciliana e, allo stesso tempo, aumentare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Il governo Schifani sembra essere determinato a portare avanti questa strategia e a garantire un futuro migliore per la Sicilia.

