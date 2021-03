Biglietti aerei scontati del 30%, le tariffe sociali in Sicilia sono legge di Stato

Papiro: “Finalmente, grazie al lavoro sinergico del Movimento 5 stelle, le tariffe sociali in Sicilia sono legge di Stato!”

«Dopo Comiso e Trapani, con decreto interministeriale, è stato riconosciuto un aiuto a carattere sociale pari al 30% di sconto per l’acquisto di biglietti aerei sulle rotte dell’Unione Europea da e per gli scali di Palermo e Catania, a favore di alcune categorie aventi diritto come: Gli studenti e i lavoratori fuori sede, i disabili gravi e gravissimi e per tanti siciliani costretti a curarsi fuori regione.

Il tema del caro voli in Sicilia  ci ha visti impegnati dal primo momento e grazie soprattutto all’impegno e al lavoro costante di Giancarlo Cancelleri, dalle parole siamo passati ai fatti!

Ricordo – prosegue la deputata- che a Luglio 2020, con l’approvazione di un o.d.g., a prima firma mia e di Paolo Ficara, chiedemmo al governo di accelerare l’iter per la pubblicazione del decreto attuativo, al fine di mitigare il disagio che tantissimi isolani vivono soprattutto nei periodi a ridosso delle festività . Oggi finalmente sono lieta di comunicarvi che a breve sarà online la piattaforma per tutti i beneficiari aventi diritto.»