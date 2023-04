Biblioteca Comunale di Brolo, la lettura a portata di clic

La Biblioteca Comunale di Brolo si evolve con un servizio innovativo che rende ancora più semplice la consultazione e la prenotazione dei libri. Da oggi, infatti, è possibile accedere al catalogo di quasi 9000 testi on line tramite la sezione “Biblioteca Comunale on-line” presente sul sito istituzionale del Comune di Brolo, www.comunedibrolo.it.

Il catalogo online include libri di vario genere, dalla narrativa all’economia, dall’arte alla filosofia, dalla matematica alla saggistica, passando per le collane di scrittori siciliani e i testi per bambini di tutte le età , oltre alle enciclopedie.

Per prenotare il libro desiderato, basta cliccare sulla voce “prenota” nella stessa sezione “Biblioteca Comunale on-line”. È possibile anche effettuare la prenotazione inviando una mail a biblioteca@comune.brolo.me.it o contattando telefonicamente la biblioteca al numero 0941562595 per concordare il ritiro.

L’Assessore Cono Condipodero, che ha seguito l’intero iter, si è dichiarato soddisfatto e ha ringraziato il personale della biblioteca, Pietro Dovico, Salvatore Ballato e soprattutto Elisa Romeo, per il loro straordinario lavoro svolto con disponibilità e competenza.

La Biblioteca Comunale di Brolo si conferma sempre più attenta alle esigenze dei cittadini e continua a impegnarsi per offrire servizi sempre più innovativi e all’avanguardia. L’iniziativa “Più leggo più penso” ha riscosso grande successo, con oltre 300 bambini che in poco più di un mese hanno visitato la biblioteca e preso in prestito libri da leggere.

Leggere è importante a ogni età , in quanto aumenta la conoscenza del mondo e di sé stessi, oltre a stimolare la riflessione. Come ha scritto lo scrittore Daniel Pennac, “Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso”.

Invitiamo quindi tutti i cittadini a cogliere l’opportunità offerta da questo nuovo servizio della Biblioteca Comunale di Brolo, e scoprire quali testi potrebbero interessare per la propria cultura personale, la curiosità o per coltivare le proprie passioni. La lettura è un’attività che arricchisce la vita e apre la mente, ed è un patrimonio culturale da non trascurare.

