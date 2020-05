Beni culturali alla lega – “La Sicilia di Musumeci e Samonà diventerà fascistissima altro che bellissima”

Beni Culturali, Rubino (PartigianiDem): “La Sicilia di Musumeci e Samonà diventerà fascistissima”

“Questa nostra Sicilia con Musumeci e Samonà diventerà fascistissima altro che bellissima”.

Lo dice Anton io Rubino a nome dei PartigianiDem, commentando la nomina di Alberto Samonà ad assessore alla Cultura in quota Lega.

“Samonà , da non assessore – aggiunge – aveva proposto di intitolare una via in ogni comune italiano a Giorgio Almirante, accusando di ‘furia ideologica’ chi in via Almirante non avrebbe mai voluto proprio starci. Da non assessore scrisse di stare attenti all’odio, anche quello antifascista e si scagliò nel 2017 contro la proposta di legge di Emanuele Fiano per portare nel Codice penale, con l`articolo 293 bis, il divieto di apologia del fascismo previsto dalla legge Scelba del 1952”.

“Da assessore ai beni culturali e all’identità siciliana – conclude Rubino – tutto ci aspettavamo tranne che Musumeci indicasse un uomo della destra nostalgica, un uomo che dal fronte della gioventù è approdato a Salvini, passando per i 5 stelle, con una certa idea della politica ‘prêt-à -porter’. Un assessore pronto a intitolare uno scavo archeologico a Benito e a vendere i gadget del duce nei nostri musei”.

Dichiarazione Lupo su tensioni gruppo M5S all’Ars e nomina assessore Lega in giunta Musumeci

“Mi auguro che Matteo Mangiacavallo, Angela Foti, Valentina Palmeri ed Elena Pagana, deputati eletti all’Ars con la lista del Movimento 5 Stelle con un programma alternativo a quello del presidente Musumeci, non scelgano di essere la stampella del governo regionale”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD in riferimento alle notizie sulle tensioni all’interno del gruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars.

A proposito della scelta del presidente Musumeci di nominare Alberto Samonà , indicato dalla Lega, alla guida dell’assessorato regionale ai Beni Culturali ed all’identità siciliana, Lupo dice: “È triste che Musumeci abbia preferito ascoltare Salvini piuttosto che i siciliani, che si sono mobilitati contro la sua decisione di affidare l’Assessorato ai Beni Culturali ad un leghista”.

Cracolici: con nomina Samonà , governo Musumeci sempre più di destra

“Musumeci sta ormai riempiendo il suo governo di uomini la cui storia politica di destra e post-fascista è il principale elemento distintivo del proprio curriculum”. Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD in riferimento alla nomina di Alberto Samonà , in quota Lega, alla guida dell’assessorato regionale ai Beni Culturali.

“L’illusione che con Musumeci si potesse costruire un fronte largo di centrodestra è ormai tramontata. La Lega dell’ultrà Salvini – aggiunge Cracolici – sceglie in Sicilia un uomo di destra, anche se proveniente da un percorso ‘vivace’ dal momento che Samonà era arrivato ad aspirare una candidatura con i 5 Stelle alle ultime elezioni politiche. Ma dopo il suo passaggio alla Lega, viene premiato con la poltrona di assessore in quota Salvini”.

“Insomma – conclude Cracolici – siamo di fronte ad una evidente marginalizzazione di uomini e donne che hanno alle spalle una storia moderata, e che ormai non contano praticamente nulla nel governo Musumeci”.