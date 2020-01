Una befana di solidarietà per i bambini del reparto pediatrico dell’ospedale “Garibaldi” di Catania

Un gesto concreto di solidarietà , per far vivere in maniera serena un giorno tradizionalmente dedicato ai bambini. La befana è arrivata a portare i suoi doni ai bambini del reparto pediatrico dell’ospedale “Garibaldi” di Catania, grazie ad un’iniziativa sponsorizzata dall’Ars, grazie all’impegno del deputato regionale Giuseppe Zitelli.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il consigliere comunale di Belpasso, Andrea Magri’ e con il Club Italia Fiat 500.

Una giornata di festa che ha preso il via a Piano Tavola, frazione di Belpasso, dove si sono ritrovate circa una settantina di Fiat 500, per partire alla volta di Catania.

«È stato emozionante vedere il volto sorridente dei bambini, i loro occhi illuminarsi nel vedere l’arrivo della befana che ha lasciato dei doni per loro. Voglio ringraziare per l’impegno profuso, il fiduciario del club 500, Davide Cappadonna che ha ideato ed organizzato l’evento e con lui, Andrea Cangemi; la direzione sanitaria dell’ospedale Garibaldi, con in testa il direttore generale, il dottore Fabrizio De Nicola, e il primario del reparto di pediatria, il dottore Palermo.» Un evento che ha unito solidarietà e la voglia di stare insieme sicuramente da ripetere.