Beatificazione di Giovanni Paolo I, in un video la lirica “Il sorriso di Dio” del poeta Rosario La Greca

Mancano poco più di 15 giorni alla Beatificazione di Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, prevista per Domenica 4 Settembre in Piazza San Pietro e presieduta da Papa Francesco. Quanto sognato nel lontano 2002 dall’allora Vescovo di Belluno-Feltre Vincenzo Savio si sta finalmente avverando, fu infatti Mons. Savio, accogliendo le richieste di moltissimi fedeli che da tutte le parti del mondo lo volevano posto all’onore degli altari, a proporre la figura di Albino Luciani come esempio di santità ordinaria per la propria Diocesi e per la Chiesa universale.

«Un chierico povero, servo, umile»: è la definizione di Albino Luciani scolpita dal Cardinale Beniamino Stella, Postulatore della causa di Beatificazione. L’umiltà. In lui si sentiva che non era una posa o falsa modestia, rifuggiva i posti d’onore, preferiva sentirsi piccolo. Nonostante i soli 33 giorni di pontificato ha lasciato un profondissimo segno di rottura con i precedenti papati, solo per fare un esempio: si disfece della tradizionale cerimonia di incoronazione, della tiara e del trono papale, e cioè di tutto quello che simboleggiava il potere temporale del papato. Nella causa di Beatificazione di Papa Luciani, c’è ovviamente il miracolo: una bambina di Buenos Aires, Calenda Giarda, colpita da una malattia che non lasciava speranza. Per lei, nell’anno 2011, la mamma Roxana Sousa invocò l’intercessione di Papa Luciani chiedendo la guarigione. Il giorno dopo il quadro clinico era improvvisamente e inspiegabilmente migliorato tanto che la bambina in poco tempo fu dimessa.

Il Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha composto una lirica dedicata proprio a Giovanni Paolo I, dal titolo: “Il sorriso di Dio”. In segno di omaggio al nuovo Beato, è stato realizzato un video dalla bravissima Gabriella Di Carlo di Vasto (Chieti), le stupende immagini sono di Alfina Sciacca, due eccellenze nel campo dei video religiosi, la voce narrante è dell’Artista Ilaria Della Bidia, a cui va il ringraziamento di cuore da parte del Poeta brolese, per la sua squisita disponibilità a declamare la lirica dedicata al nuovo Beato. Ilaria Della Bidia, cantante, pianista, showgirl, compositrice, un’artista poliedrica, completa, ha preso parte a importanti trasmissioni televisive, sia in Rai che su Mediaset, dal 2011 affianca Andrea Bocelli in qualità di Guest Pop, esibendosi e duettando con il Maestro durante i suoi concerti in Italia e nel mondo. Per vedere il video basta scrivere su Google e YouTube: “Il sorriso di Dio – Realizzazione: Gabriella Di Carlo.

Rosario La Greca