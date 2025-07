Beach Volley a Modica, al via le qualificazioni tappa Gold Fonzies

Marina di Modica ospita da domani mattina la terza tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, quinta del circuito tricolore. Le qualificazioni inaugureranno la manifestazione, definendo le sei coppie per genere che accederanno al tabellone principale. Secondo il programma, “la prima partita scatterà alle ore 9”. Il maschile si giocherà su tre campi, il femminile sul campo centrale. Sabato prenderanno il via i match del main draw, organizzato con formula a “pool play”: quattro gironi da quattro coppie ciascuno, seguiti dagli ottavi di finale; domenica sono previste quarti, semifinali e finali.

L’evento è curato da I Soci con il sostegno della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e in collaborazione con il Comune di Modica. Nel maschile guidano il seeding Tiziano Andreatta e Davide Benzi, seguiti da Carlo Bonifazi-Raoul Acerbi e altri; in gara anche Manuel Alfieri, che scende in campo con Riccardo Iervolino. Tra le donne, prime teste di serie sono Chiara They e Sara Breidenbach, seguite da Federica Frasca e Alice Gradini e da Giada Benazzi con Erika Ditta.

Nelle qualificazioni sono attesi nomi di rilievo: Daniele Lupo, vincitore lo scorso anno a Modica, farà coppia con Davide Borraccino contro Corrado Paternò Castello e Andrea Lo Presti. Altri accoppiamenti includono Gianmarco Rabbuazzo-Orazio Gangemi, Federico Andronico-Andrea Di Paola e coppie siciliane emergenti. Nel femminile Ludovica Panfili e Hannah Christine Wentland affronteranno Arianna Ruffini e Martina Tagliapietro; Egle Solarino-Giulia De Luca sfideranno Arianna Barboni-Courtney Schwahn, mentre Dalila D’Alessandro e Viviana Lo Piccolo incontreranno Andrea Luna Francesconi ed Ester Maestroni. Federica Foscari con Robin Bisio giocheranno contro Irene Enzo e Cindy Fezzi.

