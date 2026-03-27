Battesimo per la piccola “Maisha” in cura al Policlinico di Messina

Una bambina di tre anni, indicata con il nome “Maisha”, è stata battezzata all’interno della cappella del padiglione NI dell’AOU “G. Martino” di Messina, alla presenza del personale sanitario che la segue sin dalla nascita. Il nome scelto, di origine africana, significa “vita” e richiama il percorso clinico affrontato dalla piccola.

Nata presso l’ospedale di Taormina e successivamente trasferita in urgenza al policlinico messinese a causa di complicanze insorte alla nascita, la bambina è seguita da tempo nei reparti pediatrici, dove continua a ricevere cure costanti per diverse patologie. La madre ha voluto celebrare il sacramento in ospedale, coinvolgendo i medici che hanno contribuito al suo percorso di cura. Madrina è stata la dottoressa Sara Manti, dirigente medico del reparto di Pediatria diretto dalla professoressa Malgorzata Wasniewska.

Il rito è stato officiato da padre William Literato, cappellano dell’ospedale, che ha sottolineato il significato simbolico del battesimo: “l’acqua non solo come simbolo di purificazione, ma come vera rinascita a vita nuova dopo la morte”. Alla celebrazione ha preso parte anche il direttore amministrativo Elvira Amata.

“Non è consueto vivere momenti come quello odierno, così carichi di significato”, ha dichiarato Amata, evidenziando il valore della fiducia espressa dalla famiglia verso la struttura. La dottoressa Manti ha ricordato come “nelle corsie ospedaliere si assista spesso a battesimi in situazioni critiche”, sottolineando che questa occasione rappresenta “una celebrazione della vita” condivisa da tutto il personale coinvolto.

👁 Articolo letto 308 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.