Basile entra nella top 5 dei sindaci più apprezzati d’Italia

Federico Basile entra tra i cinque sindaci con il più alto indice di gradimento in Italia secondo il Governance Poll 2026, l’indagine annuale sul consenso degli amministratori locali realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il primo posto della graduatoria è stato assegnato alla sindaca di Firenze, Sara Funaro, mentre il primo cittadino di Messina compie un significativo balzo in avanti, passando dal 73° al 5° posto.

La rilevazione attribuisce a Basile un consenso del 62%, in crescita rispetto al 50% registrato nel 2025. Si tratta dell’incremento più marcato dell’intera classifica, con un miglioramento di 68 posizioni. Secondo l’analisi pubblicata dal quotidiano economico, il risultato sarebbe riconducibile anche al clima successivo alla recente affermazione elettorale, definito come una «luna di miele bis», fenomeno che spesso accompagna le settimane immediatamente successive a una campagna conclusa con la riconferma del sindaco.

Il Sole 24 Ore evidenzia inoltre la particolarità del caso di Messina, sottolineando come un amministratore del Mezzogiorno, espressione del movimento Sud chiama Nord guidato da Cateno De Luca e non appartenente ai principali schieramenti nazionali, sia riuscito a collocarsi ai vertici del consenso nazionale.

Commentando il risultato, Basile ha dichiarato: «È motivo di orgoglio e grande responsabilità. Questo risultato premia un metodo amministrativo a cui vengono riconosciuti serietà, lavoro quotidiano, risultati concreti e una visione che si è articolata in obiettivi raggiunti». Il sindaco ha inoltre ringraziato i cittadini messinesi per la fiducia accordatagli nel secondo mandato, definendo il riconoscimento «uno stimolo a proseguire con ancora più determinazione, serietà e impegno».

Tra gli altri amministratori siciliani figurano Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa, al 22° posto, Walter Calogero Tesauro di Caltanissetta al 62°, Roberto Lagalla di Palermo e Francesco Italia di Siracusa appaiati al 67°. Enrico Trantino di Catania condivide il penultimo posto con Franz Caruso, sindaco di Cosenza, e Damiano Tommasi, sindaco di Verona, mentre Giacomo Tranchida di Trapani chiude la graduatoria. L’indagine non comprende i sindaci eletti nel 2026 che non ricoprivano già l’incarico. Le interviste sono state realizzate tra aprile e giugno con metodologia mista Cati e Cawi, coinvolgendo 1.000 intervistati per Regione e 600 elettori per ciascun Comune.

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