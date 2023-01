Barcellona, una crisi di governo che mina le fondamenta della città

La città di Barcellona è attualmente in preda a una crisi di governo che ha radici in un cartello elettorale nato solo per ottenere la vittoria alle elezioni del settembre 2020, ma che si è rivelato privo dei requisiti minimi per governare: coesione, unità di vedute e obiettivi comuni.

Sin dall’inizio, la giunta Calabrò ha dovuto affrontare scaramucce fra le varie componenti dell’amministrazione, spesso sfociate in assenze strategiche in Consiglio Comunale o in guerre sui social, fino ad arrivare alla questione delle indennità di carica, che ha dimostrato la miopia politica di chi amministra, totalmente inconsapevole delle difficoltà dei cittadini e del bilancio comunale.

Mentre la maggioranza si “battagliava” per le proprie indennità , i cittadini attendevano soluzioni per problemi ben più importanti, come l’ospedale attivo, la sanità pubblica, i servizi minimi di civiltà , i servizi sociali.

La maggioranza creatasi nel settembre 2020 non esiste più e ha sulle sue spalle la responsabilità di aver sprecato due anni e mezzo in un periodo in cui sarebbe stato necessario amministrare seriamente anziché scontrarsi per le poltrone. La fuoriuscita di una parte di Forza Italia, che ha aperto la campagna acquisti per cercare nuovi voti in Consiglio comunale, troverà voti tra chi non si fa problemi a passare da un partito all’altro, da uno schieramento all’altro, pure di avere un posto al sole o semplicemente conservare la propria poltrona.

Città Aperta esprime sdegno per quanto successo in questi 27 mesi di amministrazione e chiede che il sindaco si assuma oggi la responsabilità del malgoverno di Barcellona e ne tragga le opportune conseguenze, piuttosto che continuare nell’errore di cambiare assessori per non cambiare nulla. Contestualmente, Città Aperta porterà avanti le proprie istanze finalizzate allo sviluppo di Barcellona e continuerà ad evidenziare, in città e nelle sedi istituzionali, le storture di un sistema di potere per il potere che, giorno dopo giorno, sta facendo sprofondare la città nel baratro.