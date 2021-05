Barcellona – Proclamato il lutto cittadino per la prematura scomparsa del Dr. Roberto Materia

Lo scorso 2 maggio 2021, dopo lunga malattia, è venuto a mancare prematuramente il Dr. Roberto Materia, già Sindaco della Città nel precedente mandato amministrativo, personalità di primo piano della comunità barcellonese che lungo la sua pluridecennale carriera ha occupato diversi ruoli politici ed amministrativi di vertice a livello provinciale e regionale, sempre ricevendo apprezzamenti per il garbo personale, per l’impegno e la professionalità con cui ha esercitato le sue funzioni e per i positivi risultati conseguiti, in tal modo arrecando un positivo contributo al prestigio di Barcellona Pozzo di Gotto; il Dott. Roberto Materia, colpito dalla malattia e da essa duramente provato già allorquando esercitava la funzione di Sindaco della Città , non ha inteso sottrarsi all’impegno assunto nei confronti dei suoi concittadini e con elevato senso del dovere, civismo e dignità ha concluso il mandato alla scadenza naturale, pur con grande sacrificio personale;Â

Considerato che la perdita prematura del Dott. Roberto Materia ha colpito nel cuore Barcellona Pozzo di Gotto, suscitandone i più autentici sentimenti solidaristici e di partecipazione, sicchè il dolore della famiglia Materia é il dolore condiviso e manifesto di tutta la comunità barcellonese l’amministrazione comunale proclama il lutto cittadino in data 3 maggio 2021 per esprimere il cordoglio di tutta la comunità barcellonese e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la prematura perdita del Dott. Roberto Materia. Dispone che negli edifici comunali le bandiere siano listate a lutto per tutta la giornata del 3 maggio 2021.

La celebrazione delle esequie si svolgerà lunedì 3 maggio 2021, ore 16:30, presso la Basilica Minore di San Sebastiano.