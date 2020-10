Barcellona – Il neosindaco visita il Club Radio CB, cimitero e mercato

In compagnia dell’assessore Giuseppe Benvegna, ho visitato il cimitero. Abbiamo avuto modo di prendere contezza della situazione, di quanto è stato fatto e di quanto ancora c’è da fare. Ho anche potuto ascoltare i suggerimenti di alcuni cittadini in visita ai propri cari.

Nel giorno in cui il Club Radio CB – Protezione Civile Anpas ha organizzato un’esercitazione sul rischio idrogeologico, ho voluto visitare i locali dell’associazione per incontrare il presidente Marco Anastasi e una delegazione degli ottanta volontari che si spendono con passione e spirito di abnegazione a beneficio della comunità . Ho conosciuto meglio e più da vicino le iniziative Banco Alimentare e Sportello Sociale che prevede anche un numero di telefono dedicato, rivolto alle persone fragili e in difficoltà .

Insieme all’Assessore alla Protezione Civile, Rosario Catalfamo, abbiamo garantito il sostegno e la condivisione dell’Amministrazione Comunale per le iniziative future.

Successivamente ho visitato il vicino mercato settimanale. Qui ho recepito, dagli ambulanti e dagli utenti, preziosi suggerimenti per il futuro.Â