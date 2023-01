Barcellona, la nuova giunta municipale e le prime mosse

Barcellona si prepara ad accogliere una nuova Giunta municipale, formata dopo l’azzeramento di cinque giorni fa. Il sindaco ha annunciato i nuovi membri, che includono Nicola Maria Barbera, Giuseppe Benvegna, Santi Calderone, Salvatore Coppolino, Viviana Dottore, Roberto Giuseppe Molino e Angelita Pino. La Giunta si è subito riunita per formalizzare alcuni provvedimenti urgenti.

Santi Calderone è stato nominato vicesindaco e le deleghe sono state distribuite come segue: Ambiente e Igiene ambientale, Sanità , Difesa degli animali e lotta al randagismo, Cimitero per Barbera Nicola Maria; Programmazione, Lavori pubblici, Manutenzioni strutture e reti di servizi comunali, Cantieri comunali, Autoparco e Rapporti con la Regione per Benvegna Giuseppe; Gestione economico-finanziaria e Bilancio, Entrate tribuitarie ed extratributarie, Personale, Digitalizzazione, Smart City e Rapporti con il Consiglio Comunale per Calderone Santi; Edilizia privata e pubblica, Urbanistica, Agricoltura, Protezione civile, Annona, commercio e artigianato, Mercati, industria, caccia e pesca per Coppolino Salvatore; Pubblica Istruzione, Pari opportunità , Patrimonio, Beni confiscati, Polizia Municipale e Viabilità , Servizi demografici, Toponomastica per Dottore Viviana; Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Sport, Pnrr, Sviluppo Economico e Programmazione negoziata per Molino Roberto Giuseppe; Cultura, Beni Culturali e identità locale, Spazi museali ed espositivi, Eventi, Teatro, Turismo, Comunicazione istituzionale e Contenzioso per Pino Angelita.

Il primo provvedimento adottato dalla Giunta è stata la sospensione, a partire dal 2023, della percezione dell’indennità di carica prevista. Questa decisione è stata presa in attesa delle determinazioni della Regione Siciliana sull’art.13 della L.R. 13/2022, che richiede le stesse condizioni per gli amministratori locali siciliani che operano in tutto il resto d’Italia.

In questo momento di grandi cambiamenti a Barcellona, la nuova Giunta municipale si prepara ad affrontare sfide importanti e a lavorare per il bene della comunità .