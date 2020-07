Barcellona – Controlli dei Carabinieri, denunciate 8 persone

Nella notte tra sabato e domenica, i militari della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel comprensorio barcellonese, in particolare nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore.

Nel corso del servizio, che ha visto impegnate le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Terme Vigliatore, i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di:

un 29enne che ù stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di 36 grammi di “marijuana”, di 1 grammo di “hashish” e di un coltello a serramanico;

un 43enne che ù stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di una pianta di “marijuana” e di 21 grammi di “marijuana”;

un 25enne che Ăš stato deferito in stato di libertĂ alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poichĂ© trovato in possesso di modiche quantitĂ di “cocaina” e di “hashish” e di un bilancino di precisione;

un 25enne ed un 40enne che sono stati deferiti in stato di libertĂ alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per inosservanza alle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;

un 19enne che Ăš stato deferito in stato di libertĂ alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per porto di armi od oggetti atti ad offendere;

due automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per guida in stato di alterazione psicofisica per avere un tasso alcolico superiore al limite consentito ovvero per essere sotto l’effetto di sostanze psicotrope;

7 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze psicotrope, poichĂ© trovate in possesso di modiche quantitĂ di stupefacenti, detenute per uso personale, con il sequestro complessivo di 25 grammi di “marijuana”.

Sono stati controllati oltre 87 automezzi e 174 persone e sono state contestate 8 infrazioni al Codice della Strada che prevedono sanzioni amministrative, tra cui 2 per mancanza di copertura assicurativa con il conseguente sequestro amministrativo del veicolo. Sono state, infine, ritirate 2 patenti di guida.