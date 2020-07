Barcellona – Coltiva e detiene sostanze stupefacenti in casa, arrestato 57enne

Nel pomeriggio di ieri, con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato in flagranza di reato, il 57enne D.D., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo finalizzato a reprimere i reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri, che da alcuni giorni avevano notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento, i militari dell’Arma hanno rinvenuto n. 4 piante di “cannabis indica” dell’altezza di oltre un metro, in pieno stato di maturazione, coltivate in dei vasi in plastica. Inoltre, i militari hanno rinvenuto stupefacenti del tipo “marjuana” e “hashish” del in peso complessivo di quasi 45 grammi, suddivisi in dosi, un bilancino di precisione nonché materiale per la coltivazione delle piante.

La sostanza stupefacente, il bilancino di precisione ed il materiale per la coltivazione sono stati sequestrati e saranno inviati al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, poiché ritenuto responsabile dei reati di coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.