Barcellona Basket accoglie il nuovo coach giallorosso Federico Cigarini

A Spinesante si è svolta la presentazione ufficiale alla Stampa e alla Città di coach Federico Cigarini, recentemente nominato allenatore della formazione giallorossa di Barcellona. L’incontro, introdotto dal neo Responsabile dell’Ufficio Stampa Benedetto Orti Tullo, ha registrato la partecipazione di numerosi sostenitori desiderosi di salutare il nuovo tecnico.

Orti Tullo ha aperto la serata con un indirizzo di benvenuto, sottolineando il rapido riscontro positivo registrato dall’arrivo di Cigarini sul territorio. “Sono rimasto davvero sorpreso dal calore e dalla passione di questa Città”, ha dichiarato l’allenatore. “Quando sono venuto a giocare due stagioni fa, ho apprezzato l’attaccamento dei tifosi. Ora ho voglia di tornare a combattere, così come ce l’ha questa piazza. Io sono qui non per me, ma per voi”.

Al termine della presentazione formale, un gruppo di rappresentanti della Gradinata Tifo ha omaggiato coach Cigarini con una sciarpa, prima che l’evento proseguisse con un aperitivo informale.

Nel corso della serata Orti Tullo ha annunciato due novità societarie: il prossimo cambio di ragione sociale e la pubblicazione, nelle ore successive, del nuovo organigramma. Ha inoltre anticipato il ritorno di due figure di rilievo per il settore cestistico barcellonese: Peppe Melone assumerà la responsabilità dell’area tecnica, mentre Vincenzo Catanesi ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, durante il quale coach e tifosi hanno avuto occasione di confrontarsi in un clima disteso, proiettandosi verso la nuova stagione.

