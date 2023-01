Barca confiscata alla mafia assegnata alla Lega navale: Schifani, “Una giornata di riscatto per la società”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha partecipato alla presentazione della nuova imbarcazione “Our dream: quando il sogno diventa realtà ” presso la sede della Lega navale italiana a Palermo. La barca a vela, confiscata alla criminalità organizzata dalla Guardia di finanza, è stata assegnata alla Lega navale per i propri fini istituzionali, come il supporto per le attività per i disabili.

Schifani ha dichiarato che si tratta di una “bella giornata di riscatto della società civile nei confronti della criminalità organizzata” e ha promesso il sostegno del governo regionale per iniziative sociali come questa. Ha anche annunciato che la Regione interverrà per finanziare l’acquisto di una pedana automatizzata per consentire ai disabili di scendere sottocoperta in autonomia e che saranno inserite norme nella legge di stabilità regionale per favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale dei giovani attraverso lo sport.