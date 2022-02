Barbagallo: “Mozione sfiducia a Musumeci? Preferiamo batterlo sul campo”

“Il Partito Democratico vuole battere Musumeci sul campo, in campagna elettorale e senza manovre di palazzo. Speriamo che si ricandidi per sconfiggerlo con i voti dei siciliani. Detto questo, a scanso di equivoci, quando e se una mozione di sfiducia dovesse approdare in Aula certamente il PD voterà a favore”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, sulla mozione di sfiducia a Musumeci che Sicilia Vera ha annunciato oggi in conferenza stampa.

