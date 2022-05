Barbagallo: “Finanziaria: anche oggi Governo va giù, sostenuto solo da 11 voti”

“Governo asfaltato ancora una volta all’Ars e maggioranza liquefatta che ottiene solo 11 voti. E’ successo con un sub-emendamento (12.15.1) all’articolo 12, a firma M5S e PD, con cui abbiamo ottenuto lo spostamento di alcune somme previste per i patrocini onerosi del Turismo, a quello in favore dei comuni. Si tratta di poco meno di ulteriori 2 milioni di euro in favore degli Enti locali.

Il dato politico dei lavori di oggi all’Ars è sotto gli occhi di tutti: il governo va sotto con soli 11 voti a suo favore”. Lo dice il segretario e deputato regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, durante la pausa dei lavori dell’Ars per l’approvazione della manovra finanziaria.