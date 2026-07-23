Bandiera Blu 2026, premiati Messina e nove Comuni della provincia

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si è svolta la cerimonia dedicata ai Comuni insigniti della Bandiera Blu 2026, riconoscimento attribuito dalla Fondazione Fee Italia alle località che rispettano specifici criteri ambientali e di qualità dei servizi. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore comunale alle Politiche del Mare Francesco Caminiti, il presidente della Fee Italia Claudio Mazza e i rappresentanti delle amministrazioni di Alì Terme, Furci Siculo, Letojanni, Lipari, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Taormina e Tusa, oltre al Comune di Messina.

Nel corso della manifestazione il sindaco metropolitano Basile ha consegnato un riconoscimento ai Comuni premiati, evidenziando il percorso condiviso nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione delle coste e nella promozione di politiche orientate alla sostenibilità. Presenti anche i rappresentanti di Messina Social City e Messina Servizi, che hanno contribuito al raggiungimento degli standard richiesti attraverso interventi relativi ai servizi di salvataggio, alle postazioni balneari e alla pulizia degli arenili.

Il presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza, ha ricordato che «mantenere la Bandiera Blu è più difficile che ottenerla», sottolineando come il rispetto dei parametri previsti debba essere costante. Ha inoltre precisato che «le Bandiere Blu vengono assegnate da una commissione esterna» e che le verifiche sulla qualità delle acque spettano agli enti locali competenti. Mazza ha infine osservato che l’adesione al programma rappresenta una scelta impegnativa, capace di favorire comportamenti virtuosi anche nei territori limitrofi.

Nel suo intervento Federico Basile ha dichiarato che «la conferma del riconoscimento per il 2026 testimonia l’impegno costante della Città di Messina nella tutela dell’ambiente, nel miglioramento della qualità dei servizi balneari e nella promozione di un turismo sostenibile». Alla cerimonia hanno preso parte anche i vertici della Guardia Costiera, a conferma della collaborazione tra istituzioni, operatori del settore e comunità locali.

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