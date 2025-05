Banca dei tessuti, trapianti di cornea in crescita all’AOUP di Catania

Il Policlinico “Rodolico” di Catania ha ospitato un incontro dal titolo “Banca dei tessuti: attualità e prospettive”, che ha visto il confronto tra medici, politici, tecnici e ricercatori. L’evento, organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Oculistica e sostenuto dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” Gaetano Sirna, ha trattato la creazione di una banca dei tessuti, un progetto volto a raccogliere e distribuire organi prelevati da donatori.

La proposta nasce per far fronte alla crescente domanda di trapianti, come testimoniato dall’aumento dei trapianti di cornea presso l’AOUP di Catania, che hanno superato i 600 interventi negli ultimi dieci anni, con 104 trapianti eseguiti nel solo 2024.

Il convegno, svoltosi nell’Aula Magna della Scuola di Medicina, ha visto la partecipazione di esperti, tra cui Diletta Trojan, direttore della Banca dei Tessuti della regione Veneto, e Diego Ponzin, presidente della Fondazione Banca degli occhi del Veneto. Trojan e Ponzin hanno illustrato il modello organizzativo della regione Veneto, evidenziando l’elaborazione e la distribuzione di 13.000 tessuti, con 8.000 trapianti di cornea realizzati.

L’incontro ha suscitato particolare interesse anche tra gli studenti presenti. Il direttore dell’Unità Operativa Semplice di Oculistica del San Marco, Davide Scollo, ha poi parlato delle principali tecniche utilizzate per il trapianto di cornea. La discussione si è conclusa con un intervento di Giacomo Scalzo, direttore del DASOE dell’assessorato regionale alla Salute.

