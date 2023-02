Bambino di 10 anni perde la mano destra in un’esplosione di petardo: la tragica vicenda nel Ragusano

Nella zona di contrada Capraro, in via Alberto Sordi, un bambino di 10 anni di origini tunisine ha subito una drammatica perdita. Il giovane, che aveva raccolto un petardo inesploso, ha visto quest’ultimo esplodere poco dopo, causandogli la perdita della mano destra.

Immediatamente soccorso da alcuni vicini, il bambino è stato trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria e successivamente al Cannizzaro di Catania, dove i medici purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare l’arto.

Anche se la prognosi è ancora riservata, il bambino non sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta indagando sull’accaduto per fare chiarezza su quanto accaduto.

Il bambino, giunto in Italia insieme ai genitori e un fratello, vive nella comunità di accoglienza Gerico. Questa tragica vicenda ci ricorda l’importanza di evitare il possesso e l’utilizzo di petardi, che possono causare gravi danni e conseguenze irreparabili.