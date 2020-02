I bambini protagonisti del “Carnevale d’Orlando”

‚ÄúUn cartellone preparato insieme alle scuole, alle associazioni, ai circoli, a quanti hanno voglia di spendersi per regalare momenti di allegria e spensieratezza, soprattutto ai bambini‚ÄĚ.

Cos√¨, il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrill√¨, introducendo la conferenza stampa di presentazione, ha voluto ringraziare pubblicamente quanti si sono spesi per organizzare le iniziative dell’edizione 2020 del Carnevale d’Orlando.

Si tratta, come ha sottolineato l’Assessore Fabio Colombo, di 10 appuntamenti dal 15 al 24 febbraio che vedranno protagonisti soprattutto i bambini, con animazioni, sfilate e balli in maschera.

In piazza Matteotti sta per essere allestito un tendone che ospiter√† buona parte delle iniziative, ad iniziare da domani, sabato 15 febbraio alle 17 con una manifestazione a cura dell’Associazione Capo in Vita e dedicata ai pi√Ļ piccoli. A seguire, alle 19, degustazione di dolci tipici di carnevale e musica e balli con l’Orchestra dei Nebrodi.

Gioved√¨ grasso, 20 febbraio, il Cineteatro Rosso di San Secondo ospiter√†, a partire dalle 15,30, la seconda edizione del ‚ÄúPaladino in Maschera‚ÄĚ, curata dalla Pro Loco di Capo d’Orlando, con animazione e balli della Scuola ‚ÄúTersicore Arte Danza‚ÄĚ e la premiazione delle mascherine in passerella dei bambini da 3 a10 anni. Sempre gioved√¨, dalle 18, in piazza Matteotti, nuovo appuntamento con l’animazione a cura dell’Associazione ‚ÄúCapo in Vita‚ÄĚ e la degustazione dei dolci tipici di Carnevale.

Sabato 22 febbraio, festa in maschera in piazza Matteotti con i due Istituti Comprensivi a partire dalle ore 10, mentre nel pomeriggio, dalle 17, musica in piazza con i D.J. dell’Accademia della Musica, l’animazione e i balli a cura della Scuola ‚ÄúTersicore Arte Danza‚ÄĚ e la degustazione dei dolci tipici di Carnevale.

La chiusura delle iniziative √® prevista per luned√¨ 24 febbraio: dalle ore 17 in Piazza Matteotti, animazione per bambini e balli in maschera a cura dell’Associazione ‚ÄúCapo in Vita‚ÄĚ e con la partecipazione della Scuola ‚ÄúTersicore Arte Danza‚ÄĚ. Alle 19 musica e balli di gruppo con l ‘Orchestra dei Nebrodi e la degustazione di ‚ÄúPane Cunsatu e dolci tipici di Carnevale‚ÄĚ a cura del Circolo di Scafa. Tutte le iniziative saranno arricchite dalle presenza dei personaggi di Walt Disney e dei gonfiabili per divertimento dei bambini, oltre che dello zucchero filato distribuito gratuitamente.

‚ÄúVolutamente abbiamo lasciato liberi i giorni di domenica 23 e di marted√¨ grasso perch√© riconosciamo la capacit√† attrattiva delle sfilate organizzate nei comuni vicini che hanno una tradizione radicata nella storia ‚Äď ha affermato l’Assessore Colombo. Con pochi fondi, tanta collaborazione e unit√† d’intenti abbiamo stilato un programma pensato per la gioia e i sorrisi dei bambini‚ÄĚ.