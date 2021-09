Bambini – Opposizione Patti: “L’Ipab Santa Rosa e la variazione di bilancio: basta strumentalizzazioni!”

Sappiamo bene che in campagna elettorale tutto è permesso, ma strumentalizzare sui bambini non è accettabile!

Sull’utilizzo dei locali nell’immobile di proprietà dell’Ipab Santa Rosa, c’è chi diffonde notizie false generando preoccupazione e allarme tra i genitori, ma la verità è che i locali, come riferito dal commissario dell’Ipab, Ing. Leonardo Militello, sono ancora in possesso e nella piena disponibilità del Comune di Patti. Inoltre, lo stesso commissario non ha mai negato la possibilità di continuare ad utilizzare i locali per fini scolastici indipendentemente dal pagamento del canone.

Riguardo, poi, al rinvio del Consiglio Comunale al 24 settembre prossimo è bene precisare che tale rinvio non impedisce certo di formalizzare l’affitto dei locali che, anzi, deve essere fatto tempestivamente e i documenti inviati a Roma. Quanto alla variazione di bilancio approvata dalla giunta a fine agosto sui fondi ottenuti dal Ministero per procedere con la locazione, la stessa deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre.

Questi sono fatti inoppugnabili e chi mescola nel torbido si rassegni: il suo tempo è finito.

I Consiglieri Comunali

Francesco Arrigo

Giusy Cannata

Natalia Cimino

Giovanni Di Santo

Mariella Gregorio Nardo

Federico ImpalÃ

Giacomo Prinzi