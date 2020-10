Azzolina: “La scuola resta aperta”

La scuola resta aperta. Si continua con la didattica in presenza, come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i diritti di studentesse e studenti.

Possibile implementazione della didattica digitale integrata e flessibilità sugli orari per le scuole superiori ma solo attraverso interventi mirati.

Ricordiamo che tali misure, per la scuola, entreranno in vigore fra qualche giorno per garantire una migliore organizzazione.