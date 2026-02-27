Azienda siciliana trasporti, confronto in Regione sul piano di risanamento

Si è svolto un confronto tecnico tra l’assessorato regionale dell’Economia, l’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità e l’Azienda siciliana trasporti (Ast), con la partecipazione degli assessori Alessandro Dagnino e Alessandro Aricò e del presidente della società Luigi Genovese. Al centro della riunione la verifica dello stato di avanzamento del percorso di riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale della partecipata, anche in relazione al recente passaggio in house.

Nel corso dell’incontro, gli assessorati hanno ribadito la necessità di assicurare piena attuazione al piano di risanamento in vigore, introducendo gli adeguamenti utili a superare i disallineamenti già segnalati dall’Ufficio speciale partecipate a seguito di comunicazioni della stessa azienda. È stata inoltre richiesta l’adozione tempestiva di misure correttive per riallineare l’andamento gestionale alle previsioni programmate, con particolare attenzione alla voce relativa al costo del personale.

Ast, condividendo le indicazioni formulate dal governo regionale, ha manifestato la disponibilità a sospendere l’avviso di selezione per l’assunzione di 73 operatori di esercizio, al fine di approfondire il fabbisogno effettivo e i criteri di reclutamento. La questione sarà esaminata con urgenza dal consiglio di amministrazione.

«Ast – dichiarano gli assessori Aricò e Dagnino – rappresenta un asset strategico per la Regione, sotto il profilo della mobilità dei cittadini e della coesione socio-economica del territorio siciliano. Proprio per questa centralità, ogni decisione deve essere coerente con i documenti di programmazione e con il percorso di rilancio e razionalizzazione della società».

