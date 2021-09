Avvicendamento al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello

Saluto ed encomio al Tenente di Vascello Donato Bonfitto e benvenuto al Tenente di Vascello Luca Guadagno.

Gradita visita questa mattina del Tenente di Vascello Donato Michele Pio Bonfitto, che dopo poco più di due anni lascia la guida dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello, e del Tenente di Vascello Luca Guadagno, che da oggi ne assume il comando.

L’amministrazione comunale, interpretando il sentimento della cittadinanza tutta santagatese, ha voluto conferire un encomio al Tenente di Vascello Bonfitto, manifestando plauso e profondo apprezzamento per la serietà , la dedizione al lavoro, la disponibilità ed il costante impegno dimostrato durante la sua permanenza a Sant’Agata Militello, in un clima di grande collaborazione. A lui vanno i migliori auguri per il proprio futuro personale, familiare e professionale.

Al Tenente di Vascello Luca Guadagno, un caloroso benvenuto nella città di Sant’Agata Militello e gli auguri di buon lavoro, certi che con la sua professionalità saprà portare avanti nel migliore dei modi il comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo santagatese, cui fa capo un territorio particolarmente vasto e impegnativo.

Da parte dell’amministrazione comunale non può che rinnovarsi quindi l’impegno per la continuità della sinergia istituzionale e operativa che storicamente lega Sant’Agata Militello al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Bruno Mancuso – Sindaco di Sant’Agata Militello