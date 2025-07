Avvicendamento al comando “Culqualber” di Messina

Questa mattina, nella caserma “A. Bonsignore” di Messina, sede del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento tra il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio e il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi. Il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha presenziato all’evento insieme a autorità civili, militari e religiose di Sicilia e Calabria. La Bandiera di Guerra, la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e un reparto composto da militari della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, del 12° Reggimento “Sicilia”, del 14° Battaglione “Calabria” e degli Squadroni Eliportati Cacciatori hanno reso gli onori militari. Presenti anche rappresentanti delle Associazioni Nazionale Carabinieri e Forestali, nonché soggetti sindacali tra militari.

Il Generale Truglio, dopo aver salutato le autorità, ha definito “terre ricche di storia e bellezza, ma caratterizzate da forme di criminalità organizzata pervasive e aggressive”, ringraziando i militari per il loro impegno e sottolineando che lo spirito di servizio dell’Arma permane immutato nonostante i cambiamenti modernizzatori. Il Generale Domizi, salutata la Bandiera, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha ricordato “terre di rara bellezza, ma funestate da organizzazioni criminali spietate, ma non imbattibili”, onorando la memoria dei caduti e invitando i Comandanti a mantenere intatta la dedizione.

Il Generale Luongo, nel suo intervento, ha reso omaggio ai caduti definendo le Stazioni Carabinieri “porta della speranza ove chiunque entra, chiede e riceve una risposta” e ha elogiato i risultati operativi del Comando Interregionale “Culqualber”. Ieri pomeriggio, a Palermo, Luongo ha incontrato militari e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri nella caserma “Carlo Alberto dalla Chiesa”, esortando a coniugare tradizione e innovazione come motore dell’Arma.

