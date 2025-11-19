Avviato a Catania il nuovo corso per macchinisti ferroviari

È stato avviato a Catania il nuovo percorso formativo per Macchinista Ferroviario – Conduzione dei Treni, promosso da CISAL Catania e gestito dal Centro di Formazione Ferroviaria, struttura accreditata presso ANSFISA. Il corso consente il conseguimento della Licenza di Condotta Europea, documento che rappresenta il primo requisito per accedere alla fase successiva dedicata al Certificato Complementare Armonizzato, necessario per operare alla guida dei convogli nelle imprese ferroviarie.

La licenza è rilasciata secondo quanto previsto dalla Direttiva 2007/59/CE e dal decreto legislativo 247/2010, ed è valida in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Attesta il possesso delle condizioni fisiche, psicoattitudinali e delle conoscenze teoriche di base sul sistema ferroviario, sulle norme di sicurezza e sulla regolamentazione operativa.

L’apertura dei lavori è stata affidata a Giovanni Lo Schiavo, segretario provinciale della CISAL Catania, che ha richiamato l’attenzione sul ruolo del settore ferroviario, affermando: “La nostra organizzazione sindacale guarda con grande attenzione alle nuove opportunità occupazionali offerte dal comparto ferroviario, sempre più strategico per la transizione ecologica”.

Il programma formativo prevede circa 16 giorni di lezione, ai quali si aggiungono le sessioni d’esame. L’iniziativa prosegue il percorso gratuito avviato lo scorso settembre da CISAL Catania per la preparazione di figure tecniche richieste dal comparto. Lo Schiavo ha ricordato che il precedente corso ha registrato un elevato tasso di inserimento lavorativo nelle principali realtà ferroviarie, osservando: “Quello che inauguriamo oggi è il secondo corso di Macchinista Ferroviario che organizziamo a Catania come sindacato”.

Secondo il segretario provinciale, l’attività rappresenta “un modo concreto per aiutare i giovani che nutrono passione e volontà di lavorare come macchinisti ferroviari”. L’espansione delle infrastrutture e la crescita delle imprese del settore stanno determinando una crescente necessità di personale qualificato, in particolare per le attività di conduzione. Le lezioni saranno curate da formatori specializzati messi a disposizione dal CFF.

