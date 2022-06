Avola – Inaugurato il centro estivo comunale per i minori

È partito ieri, per concludersi il 5 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, al Centro minori, scuola Largo Sicilia di Avola, il Grest comunale gratuito per bambini dai 6 ai 14 anni.Â

“Il progetto, con il supporto dei servizi sociali del Comune di Avola e i volontari del progetto ‘Per gioco, per amore’, anche quest’anno – spiega il sindaco di Avola, Rossana Cannata – conferma un importante servizio a disposizione dei cittadini più piccoli, con la certezza di fornire alle famiglie spazi comunali dedicati e un team qualificato. Torneo di calcio e ping-pong, laboratori creativi e cineforum, con la tematica centrale del rispetto per l’ambiente, sono soltanto alcune delle attività previste per rappresentare una delle tante iniziative in programma per i più piccoli ai quali questa amministrazione comunale garantirà sempre più spazi, tempo e progetti”.