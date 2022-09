Avola – Feriva il rivale con una forbice da giardino, denunciato 64enne

Agenti del Commissariato di P.S. di Avola hanno denunciato un avolese di 64 anni, per lesioni. In specie, nel pomeriggio di ieri, gli uomini del Commissariato sono intervenuti presso il pronto soccorso di Avola per un uomo di 40 anni con ferite lacero – contuse al volto e al capo.

Esperite immediate indagini, gli investigatori riuscivano a fare luce sulla vicenda ed individuavano il sessantaquattrenne che, al culmine di un ennesimo litigio con la sua vittima, covando per la stessa vecchi rancori, si armava con una forbice utilizzata per il giardinaggio e colpiva il suo avversario al capo ed al volto procurandogli lesioni giudicate guaribili con una prognosi di trenta giorni.