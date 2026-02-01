Avis Sant’Angelo, giornata di screening senologico per le donne

Si è svolta nella mattinata odierna, presso la sede dell’Avis Sant’Angelo – Presidente Antonio Pintaudi, una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute femminile. L’iniziativa ha fatto registrare la partecipazione di 31 donne che hanno aderito allo screening senologico programmato, confermando l’attenzione verso le attività di diagnosi precoce promosse sul territorio.

Le visite sono state effettuate dal dottor Mario Raffaele, responsabile dell’U.O.S. di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero di Barcellona, dalla dottoressa Rosalba Rossello, dirigente medico della stessa unità operativa, e dalla dottoressa Alessia Dottore, dirigente medico dell’U.O.C. di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero di Taormina. L’attività clinica si è svolta nell’arco della mattinata, consentendo alle partecipanti di accedere al controllo specialistico in un contesto organizzato e dedicato.

L’appuntamento rientra tra le giornate riservate ai donatori Avis Sant’Angelo ed è stato realizzato dalla sezione locale dell’associazione, con il supporto di Marisa Briguglio, coordinatrice provinciale della Rete Civica della Salute. L’organizzazione ha previsto l’accoglienza delle utenti e il coordinamento delle attività sanitarie, in collaborazione con i professionisti coinvolti.

Secondo quanto comunicato dai promotori, l’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di appuntamenti dedicati allo screening e alla prevenzione, che vedrà il coinvolgimento di ulteriori specialisti del territorio. Nuove date saranno rese note nelle prossime settimane per consentire la prosecuzione delle attività rivolte alla salute femminile.

