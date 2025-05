Autovelox e dispositivi Scout attivi a Messina dal 19 al 25 maggio

Il Comando della Polizia municipale di Messina ha programmato una serie di controlli della velocità e delle infrazioni relative alla sosta su diverse arterie cittadine, da lunedì 19 a domenica 25 maggio 2025. L’iniziativa, finalizzata alla prevenzione degli incidenti stradali, prevede l’utilizzo di dispositivi Autovelox e Scout per monitorare rispettivamente la velocità e il rispetto dei divieti di sosta.

Gli Autovelox saranno posizionati su tratti specifici della S.S. 114 nelle località di Giampilieri, Galati, Briga Marina e Pistunina, nonché lungo la S.S. 113 nelle zone di Santa Saba, Spartà e Mortelle. Ulteriori rilevazioni avverranno su Via Circuito Torre Faro, Via Consolare Pompea e Viale Giostra, nei pressi dell’istituto scolastico “Maiorana”.

Il dispositivo Scout sarà impiegato in diverse vie del centro urbano e zone limitrofe, tra cui Via Marco Polo, Viale San Martino, Via Santa Cecilia, Via La Farina, Via Tommaso Cannizzaro, Via Malpighi, Piazza della Repubblica e Piazza Duomo, quest’ultima interamente pedonalizzata. Le verifiche interesseranno inoltre Corso Garibaldi, Via Cesare Battisti, Viale Boccetta e un tratto di Viale della Libertà.

Il Comando ha rivolto un appello agli automobilisti affinché rispettino i limiti di velocità, sottolineando il ruolo dell’eccesso di velocità nella gravità degli incidenti stradali. È stato inoltre ribadito il divieto di sosta in doppia fila, su marciapiedi, corsie preferenziali, piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

