Autostrade Siciliane rafforza misure anticorruttive sotto la guida di Nasca

Il presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, ha commentato gli sviluppi recenti riguardanti l’inchiesta della Dia di Catania e l’arresto di un ex dirigente del Consorzio. Nasca ha espresso amarezza e sconcerto per i fatti accaduti tre anni fa, ma ha anche confermato la massima collaborazione con la magistratura e la volontà di rafforzare le misure anticorruttive all’interno del Consorzio.

Nel prossimo consiglio direttivo di venerdì, saranno decise azioni drastiche per rafforzare i presidi interni e garantire che simili situazioni non si verifichino in futuro. Questo comprenderà un turn over dei responsabili dei procedimenti e una revisione delle gare d’appalto in corso.

Il presidente ha dichiarato che l’opera di riorganizzazione del Consorzio Autostrade Siciliane è solo all’inizio e sarà lunga, ma estremamente incisiva. La magistratura e il pubblico possono essere certi che la dirigenza del Consorzio sta facendo il possibile per prevenire ulteriori casi di corruzione.