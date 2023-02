Autostrade Siciliane: nuove assunzioni per migliorare la sicurezza sulla rete stradale

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane sta cercando di aumentare il proprio personale tramite un processo di reclutamento. Negli ultimi anni, infatti, il personale ha subito una carenza, ulteriormente aggravata dai recenti pensionamenti di figure fondamentali per la gestione delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela.

Attualmente, solo poco più di una decina di tecnici gestiscono oltre 300 chilometri di autostrade, mentre il gestore Autostrade per l’Italia utilizza circa 400 dipendenti per gestire 1.000 chilometri di autostrade.

Il reclutamento prevede l’assunzione di 105 esattori, funzionari direttivi di area amministrativa, istruttori di area amministrativa, funzionario contabile, funzionari direttivi di area tecnica (tra cui uno per l’impiantistica e uno per l’informatica) e un istruttore di area informatica e digitalizzazione. Inoltre, sono previsti altri otto posti per portatori di disabilità per coprire quattro ruoli di funzionari tecnici, due di istruttori tecnici e due di istruttori contabili.

Queste nuove assunzioni, pur non colmando interamente le esigenze dell’ente, rappresentano un passo importante nella riorganizzazione della pianta organica e nell’aumento della sicurezza sulla rete autostradale siciliana.