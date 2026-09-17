Autostrade siciliane, Lombardo: «Rischio interdizione al traffico»
Il rischio di limitazioni alla circolazione sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo torna al centro del confronto politico all’Assemblea regionale siciliana. A sollevare la questione è Pippo Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord, dopo quanto emerso in IV Commissione durante l’esame delle variazioni di bilancio.
Lombardo richiama una nota del Consorzio per le Autostrade Siciliane, datata 14 settembre 2026 e firmata dal direttore generale Calogero Franco Fazio, nella quale viene ribadita la necessità di reperire risorse per gli interventi urgenti di mitigazione del rischio sulla rete. Il fabbisogno complessivo indicato ammonta a 32,5 milioni di euro, mentre il CAS chiede l’assegnazione immediata di almeno 12 milioni per avviare i primi lavori programmati.
Nel documento, secondo quanto riferito dal deputato, viene evidenziato che il mancato rispetto delle prescrizioni potrebbe determinare «il concreto rischio di una totale interdizione al traffico delle infrastrutture», con conseguenze anche sul piano economico e finanziario regionale.
«Parliamo di una comunicazione ufficiale del direttore generale del CAS», afferma Lombardo, che chiede al Governo regionale di trasmettere all’ARS la documentazione relativa ai rapporti intercorsi negli ultimi mesi tra Consorzio, Regione e Ministero.
Il parlamentare torna inoltre a sollecitare la convocazione della IV Commissione presso la sede del CAS a Messina, alla presenza dei vertici del Consorzio e dei rappresentanti istituzionali competenti. Lombardo richiama anche il Piano di risanamento approvato dal Consiglio direttivo del CAS a giugno, chiedendo chiarimenti sugli interventi da finanziare, sulle risorse disponibili e sui tempi previsti.
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