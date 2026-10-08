Autostrade, il Consorzio accelera sulla manutenzione della rete

Si sono concluse nel pomeriggio di ieri le verifiche condotte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla rete gestita dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS). Le attività ispettive si sono svolte attraverso il confronto con i tecnici dell’ente, che ha annunciato un’accelerazione del programma di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture.

Per gli interventi sono disponibili 252 milioni di euro provenienti dai fondi FSC, in parte già utilizzati, ai quali si aggiungono circa 13 milioni di risorse POC approvate dalla Giunta regionale. Ulteriori finanziamenti dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture riguardano il viadotto Cassibile sulla A18 Siracusa-Gela, con circa 5 milioni di euro, gli interventi di somma urgenza, finanziati con 4 milioni, e gli incarichi di progettazione, per 1,5 milioni.

Tra le priorità individuate figura l’adeguamento delle barriere di sicurezza. Sono stati completati i lavori sullo spartitraffico tra Milazzo e Falcone, mentre risultano in fase conclusiva quelli sulla tratta Cefalù-Buonfornello. Sono inoltre previsti nuovi interventi sulle tratte Milazzo-Falcone e Tremestieri-Milazzo.

Il Consorzio ha precisato che l’intera rete rimane percorribile, nel rispetto dei limiti di velocità vigenti e delle eventuali ulteriori prescrizioni che potrebbero essere introdotte. I cantieri saranno organizzati per contenere i disagi alla circolazione, in collaborazione con la Polizia Stradale.

Una parte consistente delle infrastrutture autostradali risale a oltre cinquant’anni fa e necessita di interventi progressivi di ammodernamento.

Il CAS è attualmente in attesa dei verbali conclusivi delle ispezioni ministeriali, dai quali emergeranno le valutazioni ufficiali e le eventuali ulteriori misure da adottare.

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